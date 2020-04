UEFA, il vice-Presidente: “Vogliamo ripartire con coppe e campionati insieme”

UEFA, il vice-Presidente: “Siamo tutti d’accordo, prima i campionati ma anche le coppe”

Michele Uva, vice-Presidente della UEFA, ha parlato nel corso di un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport:

Notizie Champions League, le parole di Uva

«Noi vogliamo pensare prima alla salute. È la nostra stella polare. I nostri ruoli ci impongono di presentare scenari e piani di ripresa e ripartenza, ma il pensiero comune è per chi soffre per il viurs».

Ripartire?

«L’Uefa è formata da 55 federazioni e deve tener conto di tutte le disomogeneità da un punto di vista sportivo e sanitario rispetto all’impatto del coronavirus. Per capirsi, la situazione in Italia o in Spagna è diversa da quella in Svezia o in Norvegia. L’Eca che rappresenta 280 club che partecipano alle Coppe, le European Leagues e i giocatori. Essere riusciti a mettere d’accordo tutti è stata un’impresa che non è riuscita nemmeno all’Unione Europea».

Come funziona?

«C’è un tavolo permanente per aiutare federazioni, leghe e club a riprendere. Vogliamo ripartire ed inserire nel mezzo le coppe europee».

Prima i campionati?

«Al momento non è la nostra prima opzione».

Ripartenza tutti insieme?

«Non necessariamente, perché alcuni tornei, come la Serie A, hanno più partite da giocare di altri. E comunque la scelta di quando riprendere allenamenti o campionati non è la nostra ma delle Leghe e degli stati».

Come fare con le coppe?

«Il tavolo permanente con Eca ed European Leagues monitora ed elabora i dati che vengono da tutti i Paesi. I paesi in Champons sono 5, 9 in EL».

Campionato che non riparte?