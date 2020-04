UEFA – Arriva la decisione per i campionati e le Coppe

Emergenza Coronavirus campionati Uefa Champions League Europa League | Decisione netta da parte della UEFA. Dopo essersi riuniti in una riunione d’emergenza per programmare il futuro e stilare dei possibili calendari in base gli scenari attuali, la Uefa ha deciso di voler continuare la stagione. Non si ferma nulla, né i campionati di club in tutta Europa né Champions League e Europa League. Decisione unanime da parte di Uefa, Eca e leghe europee. Inviata una lettera a tutte le federazioni e i club d’Europa firmata dai presidenti Agnelli (Eca), Ceferin (Uefa) e Olsson (European League). Si illustra il piano per proseguire. Intanto, il Belgio, vanno contro corrente e hanno già deciso di voler chiudere qui la stagione in corso, assegnando il titolo del campionato al Club Brugge. Anche per questa situazione, la Uefa ha avvisato la federazione con un messaggio chiaro. Questo in riferimento al Belgio: “Un eventuale titolo assegnato senza completare il campionato nella sua interezza potrebbe pregiudicare la partecipazione alle coppe delle squadre classificate nella stagione successiva”. Tutti si attengano alle decisioni nostre o sarete fatti fuori.

Uefa, l’annuncio di Agnelli e Ceferin: “Non si ferma niente, ripartiamo e finiamo la stagione”

Intanto, questa parte della lettera spedita alle Federazioni d’Europa e i loro club: “Crediamo che ogni decisione relativa alla chiusura anticipata di qualsiasi campionato sia in questo momento prematura e non giustificata. Siamo fiduciosi che il calcio possa ripartire nei prossimi mesi. E’ richiesto a tutte le Leghe di elaborare piani entro la metà di maggio per stilare un potenziale calendario con tutte le partite del calcio tra luglio e agosto, con la possibilità che la Champions e l’Europa League ripartano dopo i campionati stessi. Da parte nostra, fermare le competizioni è l’ultima spiaggia. Tutti devono perseguire sino a quando è possibile, anche in una situazione senza precedenti come questa pandemia”.