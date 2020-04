Notizie Sampdoria, l’ex Bonazzoli: “Papà ha il coronavirus”

Ultime Sampdoria | Emiliano Bonazzoli, ex calciatore della Sampdoria, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a ilposticipo:

Notizie Sampdoria, parla Bonazzoli

Mantova?

“Fino a un mese e mezzo fa vivevo a Milano. Poco prima che ci fosse il lockdown, ci siamo spostati ad Albarella in provincia di Rovigo: io sono disoccupato, mia moglie lavora nell’Università che al momento è chiusa e mio figlio non va a scuola. Abbiamo scelto di venire qui finché la situazione non migliora. Qui può entrare solo chi è residente oppure chi ha domicilio: ci sono 3-4 famiglie su 2000-3000 case e non si incontra gente”.

Famiglia?

“Purtroppo da una settimana il mio papà ha preso il coronavirus: adesso è ricoverato all’ospedale di Mantova, non è intubato, ma fa fatica a respirare ed ha avuto polmonite. I sintomi erano quelli: lui ha quasi 70 anni ed è molto ansioso. Per fortuna i medici mi hanno rassicurato. Io sento mia mamma che adesso è in quarantena. Mi dispiace che in questo momento siano divisi ma li sento spesso, anche papà”.

Calcio?

“Quando tornerà tutto come prima ci saranno i primi problemi. In questo momento i giocatori sono fermi e vorrebbero tornare in campo a lottare ma non sarà semplice”.

La stagione va finita?