Notizie Fiorentina | Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato nel corso di un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport:

Presidente, intanto come va?

«Lavoro tutto il giorno, qui a casa in New Jersey. Poi esco e faccio la spesa, da solo. A Mediacom purtroppo c’è un positivo ed ora si lavora da casa».



Fiorentina?

«La situazione migliora. Abbiamo avuto persone in ospedale, ma ora sono fuori, e altre in quarantena. La scorsa estate mi sono sentito male, il primo a intervenire fu il dottor Luca Pengue, il medico della Fiorentina. Lui è uno che ha sempre guardato prima i giocatori, e ha finito per prendere il coronavirus. Anche in questi giorni prima ha pensato ai calciatori e poi è stato portato in ospedale. Grazie al Signore ora sta bene ed è tornato a lavorare».