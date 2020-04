Notizie Cagliari, Joao Pedro: “Sono stato in ansia”

Ultime Cagliari | Joao Pedro, attaccante del Cagliari, ha raccontato il suo isolamento nel corso di un’intervista concessa a DAZN:

“Non è il massimo tutto questo tempo senza giocare né allenarsi. Per ora mi godo la famiglia, mi diverto tanto con mia moglie e coi miei figli. A casa ho una piccola palestra, inoltre c’è un preparatore atletico che mi segue da diverso tempo quindi diciamo che sono già abituato a restare in condizione anche a casa”.

L’attaccante è stato tra i grandi protagonisti della stagione finora, con 16 goal è il miglior brasiliano in Serie A e pensa anche alla sua patria.

“Ho sentito la mia famiglia e i miei amici in Brasile. Ho spiegato loro cosa devono fare. Non vorrei che il mio Paese arrivasse a un punto critico, nella situazione nella quale siamo noi. E’ un momento complicato per tutti, ma dobbiamo tenere duro”.

Ultime Cagliari, Joao Pedro sul ritorno in campo

Ritorno in campo? Il numero 10 ha le idee chiare sul suo futuro: