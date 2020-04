Notizie Atalanta, Djimsiti: “Ci sono troppi casi, speriamo passi presto”

Ultime Atalanta | Berhat Djimsiti, Il difensore svizzero-albanese dell’Atalanta, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Tuttosport:

Le parole di Djimsiti

«Personalmente devo dire che la sto vivendo un po’ come tutti, è una cosa nuova che sta mettendo in difficoltà la gente di Bergamo ma tutta Italia è forte e si rialzerà».

Paura?

«Siamo in una fase in cui ancora ci sono tanti nuovi casi. Speriamo passi presto e ci sia un miglioramento della situazione generale dei contagi».

Champions?

«Sapevamo che per noi poteva essere una notte magica, lo è stata anche per molte persone a Bergamo e in Italia, abbiamo dato almeno un segnale positivo».

Allenamenti?

«È una grande incognita. Non ci si può allenare come sempre e con la squadra, noi stiamo facendo tutto quello che ci chiedono ma non ci prepariamo ogni settimana con la palla. Si cerca la motivazione migliore per correre e restare in forma».

Finale?

«Credo che ci siano grosse differenze. In campionato se sbagli una partita hai ancora tempo di recuperare in Champions no e devi fare il miracolo».

Porte chiuse?

«Se si gioca senza tifosi è sicuramente diverso, sembra una partita amichevole: serve entrare in campo con grande motivazione».

Solidarietà?

«È una cosa bellissima. Serve l’aiuto di tutti per contribuire a far sta meglio chi soffre e dare una mano agli ospedali».