Il presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti si schiera dalla parte di chi vuole far ripartire il prima possibile la Serie A, e motiva la sua scelta.

Serie A, Setti: “Io e il Verona dobbiamo contribuire all’economia del Paese”

Il presidente del Verona ha preso una netta posizione, in un periodo in cui la Lega appare divisa in due, tra chi vuole riprendere a giocare e chi preferisce annullare la stagione. Setti è per la ripresa e ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: “Noi vogliamo continuare il campionato se ci saranno le condizioni di sicurezza. Al primo posto va la salute degli atleti e dei lavoratori, ma io e il club dobbiamo pensare a contribuire alla ripresa economica dell’Italia“. Il numero uno dell’Hellas ne fa un discorso soprattutto economico, ricordando che il calcio è “una delle principali industrie della Nazione e offre lavoro a tanta gente“. E’ chiaro che Setti vorrebbe la ripresa della Serie A, anche perché il suo Verona è una delle sorprese del campionato, e sarebbe un peccato rendere tutti gli sforzi vani.

Il calcio in Italia: gioia e ruolo sociale

Il presidente dei gialloblu dà un’ulteriore motivazione al suo schieramento: “Il calcio è il primo sport d’Italia, ha un grandissimo impatto sociale. Da sempre è la fonte di gioia, di intrattenimento, svago per milioni di appassionati. Per questo motivo è importante ritornare in campo“. E poi Setti propone una soluzione: “Posticipare il termine della stagione è la cosa più ovvia“.