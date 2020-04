Sono passate 3 settimane dallo stop causato dall’emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19, ma l’assemblea di Lega ancora non riesce a trovare una soluzione per stipendi e data di ripresa del campionato.

L’assemblea di Lega è divisa: ancora nessuna data per la ripresa del campionato

Ancora troppe incertezze e nessuna decisione concreta presa per l’assemblea di Lega sul proseguimento del campionato di Serie A. C’è una divisione tripartitica tra i presidenti. Una parte fa di tutto per ritornare in campo; una parte si astiene dal giudizio affrettato e aspetta l’evoluzione dell’emergenza in corso; infine, c’è una buona fetta di presidenti che non ha intenzione di proseguire e vorrebbe l’annullamento della stagione. Ovviamente ci sono troppi conflitti di interessi e qualsiasi decisione che verrà presa, danneggerà una parte o l’altra. Ovviamente, dai piani superiori (FIGC e Uefa) c’è tutto l’interesse di riprendere le competizioni, alle giuste condizioni sanitarie.

Lega e Aic distanti sul pagamento stipendi

L’assemblea di Lega, oltre a non aver definito se riprendere o meno il campionato, non è riuscita a trovare accordi per la riduzione degli stipendi dei calciatori. Nei giorni scorsi l’Assocalciatori ha respinto una proposta avanzata dalla Lega di Serie A sulla sospensione dei pagamenti per quattro mesi, contro-proponendo una congelamento della paga per un solo mese. Ancora nessuna risposta a riguardo e restano distanti le parti tra l’AIC e la Lega, soprattutto sulla questione principale: il ritorno in campo. Tommasi, il presidente del sindacato che tutela i diritti dei calciatori, è molto scettico in merito, ma senza compromessi con i club ogni assemblea si risolverà con un nulla di fatto.