Il giornalista Mario Sconcerti ha provato a spiegare l’operazione del taglio stipendi della Juve, dimostrando che i numeri in ballo sono tutt’altri rispetto a quelli divulgati dai media in questi giorni.

La mossa della Juve secondo Sconcerti: “Gli stipendi saranno restituiti l’anno prossimo”

La Juventus è stata la prima società a tagliare la paga ai suoi calciatori, anticipando la Lega e l’AIC. Tutto questo è stato possibile grazie a Chiellini che ha fatto da portavoce della società e ha spiegato ai suoi compagni il motivo per il quale bisognava venir incontro alla dirigenza. Mario Sconcerti, però, ha spiegato a Radio Marte che le cifre risparmiate dalla Juve dopo il taglio degli stipendi sono ben altre: “I bianconeri, dopo questa operazione, risparmieranno 35 milioni e non 90. I calciatori riceveranno il resto della loro paga l’anno prossimo, così la Juventus potrà coprire il bilancio, dato che non avrà entrate nelle casse. E non avrà neanche grosse spese“.

Dybala e il virus, la società l’ha messo in malattia

Dybala è stato colpito dal virus, assieme alla sua ragazza, e così Sconcerti spiega: “Il calciatore argentino regalerà il prossimo mese e mezzo alla Juve, come se stesse in malattia“. Infine, il giornalista riflette che la scelta della Juve è stata un’operazione “spalmabile piuttosto che sostanziale“, poiché i calciatori riceveranno la loro parte dello stipendio la prossima stagione.