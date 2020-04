Robinho, attualmente in forza all’Istanbul Başakşehir, ha raccontato diverse avventure e retroscena che ha avuto nella sua carriera quando vestiva maglie dei top club, come il Milan o Real Madrid.

Robinho: “Zlatan è uno showman. Una volta sfidò Gattuso”

Nell’agosto del 2010 il Milan acquistò Robinho, attaccante già famoso per la sua incostanza, ma di un talento spaventoso, non a caso all’inizio della sua carriera fu paragonato a Pelé. In un’intervista a Marca ha raccontato dell’esperienza con la maglia rossonera: “Ibra diceva che grazie a lui ero arrivato a Milano. E’ uno showman e ha molta fiducia in sé stesso“. Il brasiliano ha ricordato un aneddoto in cui Zlatan e Ringhio si batterono: “Si sfidarono in una lotta jiu-jitsu e naturalmente vinse Ibrahimovic, che è cintura nera di arti marziali“

Le due esperienze a Madrid e Manchester

Robinho, prima di vestire la maglia del Milan, fu un giocatore del Real Madrid, la prima squadra a portarlo in Europa. Qui ai Galacticos trovò molti brasiliani e ricorda: “David Beckham stava sempre con noi sudamericani, infatti sapeva più il portoghese che lo spagnolo. Faceva parte del nostro gruppo“. L’attaccante fu poi venduto al Manchester City, unico top club in cui non riuscì a vincere: “Non aver vinto lì mi rende triste. Però la città mi piaceva tanto, anche la squadra, e le discoteche! Nella squadra, quelli che uscivano sempre a divertirsi erano gli inglesi, come Hart o Richards“. Robinho è ormai ai titoli di coda della sua carriera, e questo lungo stop a causa della pandemia potrebbe far anticipare la scelta del suo ritiro.