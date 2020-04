Accordo trovato tra club della Premier per riprendere la stagione dopo lo stop Coronavirus, ma i calciatori devono ancora esprimere il loro parere: netto taglio di stipendi nei loro confronti.

Premier, calciatori devono accettare il taglio stipendi del 30%

I club inglesi hanno voglia di ripartire e alla loro terza videoconferenza, fa sapere l’Ansa, hanno trovato un accordo per poter proseguire il campionato. La Premier proporrà ai calciatori un taglio stipendi del 30%, che fino a questo punto non hanno ridotto autonomamente il proprio salario. Spetterà dunque ai protagonisti in campo fare un passo verso le società, e capire soprattutto se ci sono le condizioni ideali per tornare a giocare. Infatti, nella terza riunione virtuale, è stato anche deciso di riprendere il campionato, naturalmente a porte chiuse.

Calcio estivo: la proposta della Premier pur di terminare la stagione

Un paio di settimane fa la Premier League aveva annunciato lo stop al campionato fino al 30 aprile. La sospensione verrà prolungata e si pensa ad una lunga pausa per tutto il mese di maggio. Ancora troppo alto il numero di contagiati e morti per capire quando si potrà scendere in campo, però, c’è ad unanimità si è deciso di arrivare anche fino ad agosto, come proposto dalla Uefa.

Infine, ogni squadra ha stanziato un milione di sterline destinato al servizio sanitario e alle famiglie con maggiori difficoltà. E per le società di basso livello, le quali soffrono economicamente le conseguenze di questa crisi, c’è un fondo dal valore di 135 milioni di euro.