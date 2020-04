Coronavirus Italia, Brescia: il capitano Bisoli scende per strada

Emergenza Coronavirus Lombardia Brescia Bisoli | Dimitri Bisoli, giovane capitano del Brescia, si comporta da leader anche fuori dal campo. Il giovane calciatore corre in soccorso della propria gente per le strade della città. Situazione complicatissima in Italia, in particolare in Lombardia, dove il Coronavirus continua ad espandersi. Brescia, come Bergamo è una delle zone più colpite. Tanti i contagi e le vittime di Covid 19, il nord spera di poter tirare un sospiro di sollievo il prima possibile. Intanto oltre alle tantissime donazione di vip, calciatori e noti personaggi, arrivano gesti eroici. Un protagonista delle ultime ore si chiama Dimitri Bisoli, amatissimo nella città di Brescia. Un giovane calciatore che non si risparmia mai.

Coronavirus Lombardia – Brescia, Bisoli consegna spesa a domicilio: “Ci penso io”

Il centrocampista del Brescia si è mosso di prima persona oltre alle solite donazioni. In questi giorni, infatti, Bisoli si è impegnato da volontario per stare vicino alle famiglie in difficoltà di Brescia a causa del Coronavirus. Il calciatore ha aderito all’attività di comunità della città. Il messaggio di Bisoli è chiaro: “Ci penso io”. Il centrocampista ha consegnato in questi giorni (in coordinamento con i servizi sociali) spesa a domicilio alle famiglie più in difficoltà. Bisoli ha dato il sui contributo portando cibo in via Milano.