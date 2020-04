Coronavirus, va al bar durante il coprifuoco: arrestato Kipsang

Campione olimpico (bronzo a Londra 2012) Kipsang è al momento il primatista mondiale della maratona: ma le autorità non hanno avuto alcune remore nell’arrestarlo per aver violatoo le norme a proposito del coronavirus.

Kipsang arrestato per aver violato le norme anti-coronavirus

Il 38enne keniano è stato arrestato nel suo paese per aver violato le norme di contenimento dell’epidemia. In Kenya infatti vige il coprifuoco, dalle 19 fino alle 5 del giorno successivo. Il maratoneto è stato beccato in un bar a bere alcolici assieme ad altre 20 persone, tra cui un politico locale. Il fatto è avvenuto ad Iten e nessuno di loro, dopo essere stato preso in consegna dalle forza dell’ordine, è stato ancora rilasciato. Si trovavano lì perché la località in questione è molto rinomata tra gli addetti ai lavori: l’altura elevata (2500 sopra il livello del mare) consente un allenamento proficuo. Che tuttavia, la sera, veniva interrotto da qualche pausa ristoratrice. Un comportamento che non è stato tollerato, come accaduto anche in alcuni casi nel mondo del calcio, dove comportamenti anche più scellerati sono stati perseguiti.

Il 2020 da dimenticare di Kipsang

Come per tutti, più di tutti. Quest’anno per il campione è stato un fiasco anche dal punto di vista sportivo oltre che personale. A gennaio è stato sospeso dall’Unità di Integrità dell’Atletica Leggera con 2 accuse: la prima consiste nell’avere eluso le norme sulla reperibilità per i controlli anti-doping e la seconda, più grave, nell’aver fatto effettivo uso di sostanze dopanti.