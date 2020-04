Calciomercato Torino: Bonaventura si avvicina?

Ultime Torino,Bonaventura pronto a sbarcare al Torino? Come riportato da Tuttosport, il centrocampista potrebbe arrivare in estate.

Il 30enne è in scadenza di contratto con il club rossonero che, a quanto pare, non ha nessuna intenzione di rinnovare. Di conseguenza a giugno diventerà un giocatore libero potrà scegliere la sua nuova squadra.

Su di lui c’è il forte pressing del Torino anche perchè è il giocatore che serve per compiere un importante salto di qualità che negli ultimi mesi è venuto clamorosamente a mancare.

Ai granata servirebbe proprio un centrocampista duttile capace di ricopre la posizione di mezzala ma che sa agire anche da ala sinistra o trequartista.

Torino: Cairo spera, il motivo

In favore del club del Presidente Cairo diversi fattori. Gli Europei si disputeranno tra un anno, l’offerta granata potrebbe superare quelle di Lazio e Fiorentina per il calciatore ed i lclub di Torino garantirebbe a Jack il posto da titolare per puntare ad una convocazione da parte di Mancini. Il Toro, per prima cosa, gli ha comunicato che intende metterlo al centro del suo progetto ed alla corte di Longo troverebbe due azzurri come Sirigu e Belotti. I granata sono pronti ad offrirgli un triennale a 1,5 milioni a stagione più bonus. Il che sta a significare che se il Toro riuscirà a raggiungere l’obiettivo europeo il giocatore, con qualche anno in più, verrà più o meno a guadagnare la stessa cifra percepita oggi a Milano. Inoltre Milano e Torino sono vincine e il calciatore potrebbe anche non cambiare caa.