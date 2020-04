Calciomercato Roma, Bernard si propone ai giallorossi: vuole giocare con Fonseca

Calciomercato Roma: Bernard torna con Fonseca?

Calcio Mercato Roma Bernard | Il mercato di Serie A non si ferma mai, e in queste settimane la maggior parte delle squadre italiane sta cercando di portare avanti – seppur da casa – diverse operazioni. Chiaramente si parla di uscite ed entrate, e ne sa qualcosa la Roma, volenterosa di rinforzare la rosa e di rifondare qualche reparto. Petrachi è già a lavoro, e consapevole delle esigenze del tecnico Fonseca, sta già attivando il suo motore di ricerca a caccia di profili validi e utili alla causa. Intanto però, c’è anche chi si propone, come ad esempio Bernard, esterno brasiliano in forza all’Everton.

L’ex Shakhtar ha già lavorato con Fonseca, e consapevole del suo impatto non buonissimo sotto la guida di Ancelotti, adesso sarebbe stato proposto dal suo agente proprio ai giallorossi. Un’idea concreta, e che potrebbe davvero essere interessante per la squadra capitolina, proprio a caccia di un profilo offensivo. La sua valutazione? Intorno ai 20 milioni di euro.

News Roma: Bernard o El Shaarawy?

Bernard è un giocatore interessante, ma si da il caso che giochi nello stesso ruolo di El Shaarawy, altro profilo che i giallorossi starebbero studiando per l’estate. L’italo-egiziano ha già trascorso delle buone stagioni nella Capitale, e potrebbe essere il più papabile per un arrivo tra qualche mese.