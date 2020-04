Calciomercato Napoli: Vertonghen prima scelta di Giuntoli, sfida all’Inter

Calcio mercato Napoli: Vertonghen la prima scelta di Giuntoli

Mercato Napoli Vertonghen Inter ultime | Il Napoli continua la ricerca di un difensore in vista della prossima stagione. La partenza di Kalidou Koulibaly sembra sempre più scontata, su tutte c’è il Manchester United pronto a un grosso investimento per il centrale senegalese. Intanto tra i tanti difensori messi nel mirino dalla SSC Napoli spunta anche Jan Vertonghen, difensore classe 1987 del Tottenham. Il calciatore andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e può arrivare a parametro zero. La volontà del Napoli è di puntare su un giovane difensore ma già affermato da inserire nel gruppo che sarà formato da Manolas, Maksimovic e Rrahmani. Intanto, Vertonghen, può essere più che un’idea, ma sul calciatore c’è anche la fortissima concorrenza dell’Inter, che punta a prenderlo dopo la cessione di Godin.

Notizie Napoli, sfida all’Inter per Vertonghen

A rivelare dell’interesse del Napoli per Vertonghen è il Corriere dello Sport. A quanto pare il Napoli già a gennaio ha provato a piazzare il colpo per il centrale belga, ed è sulla lista di Giuntoli tra i nomi primari. A fine stagione sarà libero a parametro zero e potrebbe rappresentare una soluzione importante, ma non è nella filosofia del Napoli puntare su un calciatore già di età avanzata e con un ingaggio importante. Infatti, attualmente in Inghilterra con il Tottenham percepisce quasi 6 milioni di euro a stagione. Nel mirino restano Sarr, Kumbulla e Kock.