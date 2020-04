Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Milan, Rangnick sponsorizzato da Bierhoff | Il futuro della panchina del Milan dovrebbe vedere un nuovo volto. Non più Stefano Pioli ma Ralf Rangnick. Il profilo del tecnico tedesco è stato motivo di discordia per la dirigenza rossonera e ha visto il licenziamento di Zvonimir Boban e il vacillare della posizione di Paolo Maldini. Il benestare a questa operazione è arrivato da un ex attaccante del Milan, ancora tanto amato nell’ambiente rossonero: Oliver Bierhoff.

Calciomercato Milan, Bierhoff sponsorizza Rangnick

L’ex attaccante rossonero, attualmente direttore delle Nazionali tedesche, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha affrontato anche il tema relativo al nuovo allenatore del Milan.

“E’ un allenatore che va sempre a mille all’ora però per potersi esprimere al meglio ha bisogno di chi si mette a sua disposizione al 100%. Sarei contento se un tedesco tornasse al Milan“.

Bierhoff: “Meno avidità dopo il Coronavirus per ripartire tutti uniti”

Bierhoff, poi, è passato al tema del momento: l’emergenza Coronavirus. Ha idee chiare anche sui giovani talenti tedeschi in giro per l’Europa. Si è soffermato su Robin Gosens, difensore dell’Atalanta.

“Il nostro sport ha una funzione importante e sociale, deve ridare emozione. Serve meno avidità nel calcio per ripartire tutti uniti ma tante cose cambieranno. Caleranno il mercato, i prezzi, gli stipendi. Prima si voleva sempre di più, ognuno pensava che doveva guadagnarci. Ora sarà più difficile, per un giocatore a fine contratto, tornare alle cifre del contratto precedente: parlo, per esempio, di Mario Gotze”.

Gosens? “Lo stavamo seguendo da tempo. Giocatore interessante, volevamo vederlo subito anche se una lista completa delle convocazioni non era stata fatta“.