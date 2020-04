Calciomercato Juventus, Hakimi si allontana: super offerta del PSG

Calciomercato Juventus: Hakimi, il PSG ora in pole

Calcio Mercato Juventus Hakimi | La Juventus si sta dimostrando per l’ennesima volta come una delle squadre più attive sul mercato, nonostante i movimenti fattibili siano ben pochi in questa situazione. Paratici però si sta muovendo tanto, e grazie ai suoi scout continua ad osservare attentamente vari giocatori, soprattutto giovani e di grande talento. Nel mirino c’è finito – da vario tempo ormai – anche Hakimi, terzino del Borussia Dortmund ma di proprietà del Real Madrid. Il giocatore marocchino si sta mettendo in mostra in questa stagione, e le sue prestazioni hanno suscitato l’attenzione da parte di tanti top club europei.

Non solo la Juventus, ma soprattutto il PSG, intenzionato a superare proprio la concorrenza bianconera. Proprio sulla questione arrivano notizie importanti da defensacentral.com, che afferma di come la squadra parigina sia pronta a mettere sul piatto un’offerta di ingaggio da ben 8 milioni di euro a stagione. Una cifra mostruosa, e che non può che far vacillare il ragazzo.

News Juventus: Hakimi dubbioso sul suo futuro

Hakimi sa bene di avere alle spalle tante corteggiatrici, ma ad oggi il suo pensiero è chiaro: giocare con il Borussia, tornare in Spagna, e parlare con Zidane. Il tecnico francese deciderà cosa fare, e solo a quel punto si delineerà un quadro di mercato completo.