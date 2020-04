Calciomercato Juventus, Higuain verso la cessione: torna al River Plate?

Calciomercato Juventus Higuain River Plate | E’ incerto il futuro di Gonzalo Higuain con la Juventus. L’attaccante argentino è pronto a dire addio alla sua vita da bianconero per tornare anche alle origini. Tante squadre sul calciatore argentino che è in scadenza di contratto nel 2021. La Juve punta a monetizzare al termine della stagione. L’unico ostacolo per alcuni club resta l’ingaggio del calciatore, troppo elevato: 7,5 milioni a stagione infatti percepisce il calciatore con la Juventus. Gonzalo è già da un anno diventato un peso per Andrea Agnelli e la Juventus. Tra i tanti club e opzioni, il calciatore e il suo fratello-agente potrebbero anche prendere in considerazione l’ipotesi MLS. Intanto spunto l’idea di un clamoroso ritorno in patria e al River Plate.

Calciomercato Juve: Higuain può tornare al River Plate

Il River Plate è il club con cui Gonzalo Higuain è cresciuto e si è lanciato nel mondo dei grandi. Dal 1997 al 2007 è cresciuto con le giovanili e ha esordito in prima squadra. Da lì poi il passaggio immediato nel Real Madrid dei Galacticos. Intanto ora potrebbe tornare e su un clamoroso ritorno ne ha parlato un dirigente del River: “Come sarebbe bello…”. Intanto pare che l’ostacolo primario sia l’ingaggio del calciatore che potrebbe anche ridursi lo stipendi per il grande ritorno al River.