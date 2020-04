Calciomercato Inter, Lautaro rifiutò il Real Madrid | Attualmente è uno dei calciatori della Serie A più ambiti. Real Madrid, Barcellona e i club di Premier League ne seguono le gesta e potranno esercitare la clausola rescissoria fino a metà luglio qualora volessero strapparlo all’Inter. Si parla di Lautaro Martinez, centravanti e 10 dei nerazzurri che in estate potrebbe accendere il calciomercato dell’Inter.

Il futuro potrebbe essere, dunque, in Spagna. Ma anche il presente sarebbe potuto esserlo. In passato, quando aveva 18 anni, fu seguito dal Real Madrid che provò a strapparlo al Racing Club de Avellaneda. Il rifiuto, però, arrivò dallo stesso calciatore, come rivelato da Victor Blanco, storico presidente del Racing in un’intervista al Mundo Deportivo.

“A 18 anni rifiutò il Real Madrid. Ci proposero un prestito con un diritto di riscatto. Avevano intenzione di farlo crescere nella cantera e poi portarlo in prima squadra. C’erano tantissimi soldi in ballo ma disse di no perché voleva imporsi prima nel Racing”.

Notizie Inter, Martinez va via in estate?

Idee chiare sin da piccolo per Lautaro Martinez che in estate potrebbe trovarsi a decidere per il suo futuro. Con l’Inter ha una clausola rescissoria da 111 milioni di euro valida fino al 15 luglio. Le spagnole sono interessate ma ben presto anche i club inglesi potrebbero mettersi in coda.