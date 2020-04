Notizie Inter, Gosens lascia l’Atalanta: è asta con le big d’Europa

Ultime Inter Gosens Atalanta | Robin Gosens, calciatore dell’Atalanta, è uno dei principali protagonisti dell’attuale stagione di Serie A. L’esterno mancino dell’Atalanta si è messo in mostra con numeri incedibili e prestazioni di altissimo livello per l’intera stagione. Tanti i club che hanno messo gli occhi su di lui, tra questi anche l’Inter. Il club bergamasco sa che dovrà privarsi a fine stagione di qualche pezzo pregiato, tra questi anche Robin è in uscita, il contratto però è stato prolungato dal 2022 al 2024. Su di lui ci sono tanti club stranieri.

Calciomercato Inter: Gosens per Conte, sfida con Lione e Chelsea

Gosens ha sempre ammesso che il suo sogno è giocare per lo Schalke 04, la squadra del suo cuore e un giorno potrebbe approdarci. Intanto, per la prossima sessione di mercato, ci sono Inter, Lione e Chelsea su tutte che sono coinvolte in una vera e propria asta di mercato per il calciatore. 7 gol e 5 assist in questa stagione con la maglia dell’Atalanta di Gasperini, decisivo per la sua crescita. Intanto, il calciatore e il club hanno prolungato dal 2022 al 2024, ma una cessione potrebbe essere inevitabile. Affare possibile intorno ai 30-40 milioni di euro che l’Inter è pronta a spendere per accontentare Conte. Gosens, infatti, sarebbe perfetto nel suo 3-5-2 essendo già abituato con Gasperini a Bergamo. Come riportato da Calciomercato.com, a gennaio il Lione ci hanno provato con 25 milioni, ma beccandosi un secco ‘no’ dall’Atalanta.