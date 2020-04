Calciomercato Inter, Bastoni tentato da Guardiola: urge il rinnovo

Calciomercato Inter: Bastoni, previsto un incontro per il futuro

Calcio Mercato Inter Bastoni | L’Inter continua le sue operazioni di mercato, e lo fa con grande intensità, valutando sia le situazioni in entrata che quelle in uscita. La squadra nerazzurra vorrebbe andare a rinforzare vari reparti, ma allo stesso tempo blindare qualche gioiello. Se per quanto riguarda Lautaro le speranze di permanenza sembrano basse, la situazione è diversa per quanto riguarda Bastoni. Il centrale nerazzurro si è reso protagonista di un’ottima annata fin qui, ed è riuscito in poco tempo a guadagnarsi il posto da titolare, anche a discapito di un colosso come Godin.

Il giovane italiano ha avuto e sta avendo diverse avance, ma una in particolare spaventa l’Inter: la pressione costante da parte del Manchester City di Guardiola. Il tecnico lo ha messo nel mirino già da diverso tempo, e adesso Conte e dirigenza vorrebbero accelerare i tempi per quanto riguarda un rinnovo di contratto. Stando a quanto riportato da Tuttosport, pare sia stato già fissato un incontro non appena terminerà l’emergenza Coronavirus.

Notizie Inter: adeguamento per Bastoni, pericolo Skriniar

Bastoni con molte probabilità rinnoverà il suo contratto con l’Inter, passando dai 300mila euro annuali a circa 1 milione. A preoccupare poi c’è anche Skriniar, il quale sta ricevendo diverse avance. Ecco da chi.