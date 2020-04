Atalanta: morto l’ex Zaccaria Commetti, malato di Covid-19

Tweet on Twitter

Atalanta in lutto: morto l’ex Zaccaria Commetti

Bergamo piange e anche l’Atalanta. E’ morto Zaccaria Cometti, portiere classe 1937 che difese i pali dell’Atalanta nella finale di Coppa Italia del 1963 vinta a San Siro contro il Torino per 3-1.

L’ex portiere ha morto la scorsa notte a causa del coronavirus. L’Atalanta lo piange e perde un pezzo importante della sua storia, l’estremo difensore nato a Romano di Lombardia ha perso la vita dopo 10 giorni complicati dal virus. Ricoverato in ospedale i medici non sono riusciti a strapparlo al virus che sta mettendo in ginocchio da settimane tutto il mondo.

Come riportato da Tuttosport, l’ex portiere era persona gentile ed educata, Zaccaria Cometti era cresciuto nel vivaio dell’Atalanta dove fu seguito da Carlo Ceresoli, ex portiere nerazzurro e della Nazionale.

Il suo esordio in prima squadra arrivò a soli 19 anni. La sua carriera si svolse quasi unicamente a Bergamo: 178 le partite giocate con la maglia nerazzurra.

Ricordato soprattutto per il mignolo della mano sinistra che rimase storto dopo alcuni infortuni subiti in carriera: ai suoi tempi i portieri giocavano senza guanti. Nel 1963 vinse anche la Coppa Italia.

Bergamo, il ricordo del fratello

Il fratello Enio, ex pugile di fama mondiale, ha parlato di lui ricordandolo dopo la notizia della morte:

«Era l’ultimo fratello che mi era rimasto, ero affezionatissimo a lui. Insieme abbiamo vissuto le nostre carriere sportive, ora è dura, ci siamo voluti bene per tutta la vita».