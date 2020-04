Serie A, Tommasi sul ritorno in campo | Tra i temi più affrontati nel periodo di stop al calcio dovuto all’emergenza Coronavirus c’è la situazione legata agli stipendi dei calciatori di Serie A. Il ritorno in campo non è ancora definito e dipenderà solamente dalle curve del contagio che sembrano già in leggero miglioramento nel nostro Paese.

Tommasi: “Rivediamo le norme contrattualistiche per giocare in estate”

Damiano Tommasi, Presidente AIC, ha parlato proprio di questi argomenti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“C’è la possibilità di concludere i campionati in estate ma c’è bisogno di rivedere le norme contrattualistiche prima di dare il via libera. Ci sono tanti calciatori in scadenza il 30 giugno. Inoltre bisognerà considerare anche il discorso medico, stiamo facendo di tutto per seguire i protocolli e non rischiare nulla”.

Ripresa? “Solo se siamo sicuri al 100%. Un’eventuale ricaduta sarebbe altamente dannosa per il nostro Paese, quindi dovrà essere ben ponderata“.

Notizie Serie A, Tommasi: “Taglio stipendi se ne parlerà”

Il Presidente dell’AIC, poi, si è soffermato sulla possibilità di tagliare lo stipendio dei calciatori in questo periodo di inattività.

“Prima capiamo se e quando si riprende, poi ne discutiamo. Se il campionato si fermerà bisognerà sederci intorno ad un tavolino e parlare di queste quattro mensilità. Per i contratti in scadenza sarebbe da capire come gestirli, ma sempre in maniera collettiva avendo delle linee guida generali, perché sono diversi da paese a paese”.