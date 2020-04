Serie A, Cellino: “Riprendere è folle, il Brescia non lo schiero”

Il patron delle rondini Massimo Cellino non ci sta e s’inpunta: questa Serie A non può ricominciare. Le ragioni della sua presa di posizione sono evidenziate in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

Notizie Brescia, le parole di Cellino

Ieri pomeriggio l’Uefa ha dettato già alcuni indirizzi per una ripresa dei campionati europei. Così nelle varie nazioni stanno cominciando i piani per tornare di nuovo in campo. Non è dello stesso avviso il presidente del Brescia: “Qui abbiamo i camion che trasportano i morti. Siamo al centro dell’epidemia, sono date tutte sballate. In ogni caso i giocatori vengono da 45 giorni di totale inattività, serve un mese di allenamento solo per rimetterli in forma. Altrimenti si rischiano di rompere tutti. Per prolungare la stagione serve cambiare tutte le regole nazionali ed internazionali, il calciomercato, i prestiti, i bilanci, rischiando di rovinare anche una stagione, quella successiva, che dovrebbe servire per ripartire“.

“Il Brescia le perderà tutte 3-0 a tavolino”.

Interesse personale? A me di retrocedere non frega nulla, ce lo siamo meritati e anche io ho le mie colpe. Questa stagione non ha più senso. Si giocherebbe con gli stadi chiusi, ogni 2 giorni, con un grande rischio per la salute degli atleti. Per me scendere in campo è pura follia, sono disposto a non schierare la squadra e perdere tutte le partite 3-0 a tavolino“.