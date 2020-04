Notizie Udinese, Marino: “Come si fa a parlare di ripresa”

Ultime Udinese | Pierpaolo Marino, direttore generale dell’Udinese, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a ‘Canale21’ riguardo una possibile ripresa del campionato di Serie a superata l’emergenza coronavirus:

“Non so neanche come si faccia a parlare di ripresa in un momento in cui ci sono 700 morti al giorno.



Abbiamo una media di 800-900 morti al giorno. In questo momento non me la sento di parlare di calcio, non so come si può a me sembra solo un controsenso, anche se ovviamente tutto prima o poi dovrà ricominciare.



Io sono preoccupato anche per il prossimo campionato. L’ho già detto, non penso a quello attualmente sospeso. Il ridimensionamento sarà globale per almeno un medio periodo”.

Ultime Udinese: Marino preoccupato anche per la prossima stagione

Il dirigente friulano, del resto, lo aveva già espresso. Per lui il campionato ancora in corso non è un problema enorme rispetto al prossimo. Sarà nel 2020-21 che la Serie A vivrà maggiori conseguenze per lo stop ai campionati. Una crisi economica globale porterebbe diversi club sull’orlo del baratro se non oltre, con il fallimento di parecchie squadre anche minori ed il relativo blocco dei campionato per motivi diversi dal virus.