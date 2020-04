Napoli, Giuntoli: “Il mercato avrà un contraccolpo. A noi farebbe comodo una finestra sempre aperta”

Giuntoli a Sky Sport

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni Sky di mercato. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione:

“Come verrà condizionato il tutto adesso? Avremo un contraccolpo che non possiamo ancora quantificare. Cambieranno i piani? Secondo noi la rifondazione l’abbiamo già fatta quest’anno, vedi il centrocampo che è completamente differente rispetto agli altri anni. Il cambiamento è già in atto e che proseguirà. Come te lo immagini il mercato con le date? Mercato più corto o maxi mercato? Sarebbe necessario un mercato sempre aperto, ma andrebbe contro l’etica del campionato. I giocatori perderebbero la testa, si va sempre in inconvenienti spiacevoli. Farebbe comodo agli operatori. Qual’è stata la trattativa più difficile con il Napoli? Forse quella di Allan, comportò il prestito di Zapata e il movimento di quattro giocatori. Che cosa ti ha sorpreso nel lavoro di Gattuso e come potete aiutarlo? Lui ama un calcio palleggiato e uno schema con cui si può lavorare molto tra le linee. Ci siamo operati per prendere giocatori adatti al suo gioco. Abbiamo anche preso giocatori per il futuro, come ad esempio Petagna e Rrahmani. Sulle scadenze? Questa situazione attuale non ci aiuta, stiamo lavorando da casa con tutti gli agenti.

Su Boga e Ricci? Boga è un calciatore importante, molto interessante. Sicuramente Ricci ha qualità importanti, ma in questo momento non abbiamo fatto telefonate importanti. Su Lozano? Non è che non abbia funzionato, non stava benissimo fisicamente quando è arrivato. Ha fatto delle buone partite, penso sia un patrimonio delle squadra. Si abbasserà il valore di qualche giocatore? Staremo molto attenti nelle negoziazioni, ma faremo le cose sempre con un certo equilibrio. Anche da parte nostra ci sarà un ridimensionamento, ma per i campioni non ci saranno sconti. Il più grande rimpianto di rimpianto? Davide Astori, fu un nostro grande dispiacere. Gattuso? Sta facendo un grandissimo lavoro, ma per ora non abbiamo ancora intrapreso discorsi. Milik? E’ importante per noi, ci sarà ancora tempo per trattare e per prolungare il contratto. Normale abbia tanti estimatori. “Icardi? E’ senza dubbio un giocatore importante, ma per il momento non credo rientri nei nostri piani”