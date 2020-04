Daniel Boga, agente dell’attaccante del Sassuolo Boga, ha parlato a Radio Kiss Kiss rispondendo a Giuntoli:

“Le parole di Giuntoli fanno piacere perché i complimenti piacciono. Questo è ovvio. Ma in questo momento non mi va di parlare di mercato: è una fase difficile per l’umanità e per ora non pensiamo al futuro in campo”.

Notizie Napoli, Giuntoli: “Boga e Ricci importanti, Lozano deve dimostrare”

Ultime Napoli | Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli,ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport:

“È un brutto colpo per tutta l’economia mondiale, avremo un contraccolpo non quantificabile. Il mercato per 5 mesi probabilmente sarebbe necessario per noi, ma sarebbe contro l’etica del campionato, coi calciatori che avrebbero la testa altrove. Ora chiamiamo e non possiamo fare incontri.

Trattative difficili? La trattativa di Allan comportò il prestito per due anni di Zapata, più due giocatori del Napoli già in prestito, fu un affare complicato.

Gattuso? Gattuso ama un calcio palleggiato e vuole giocare a tre, per questo Demme e Lobotka oltre a Politano.

Colpi estivi? Rrahmani e Petagna per il futuro, Petagna è già in doppia cifra ed è un calciatore importante.

Ora cominciamo a renderci conto di cosa è successo, noi continuiamo a lavorare. Mi arrivano segnalazioni importanti.

Boga è un calciatore importante, ama stare a sinistra ma anche a destra, bel calciatore come Ricci. Ha qualità importanti, ora non abbiamo fatto chiamate incisive, ma stiamo prendendo informazioni. Per arrivare a Napoli serve la loro volontà.