Tweet on Twitter

Share on Facebook

Notizie Inter, bordata di Lukaku alla Juventus

Ultime Inter | Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha parlato nel corso di un’intervista concessa durante una diretta Instagram organizzata dall’account ufficiale della Puma.

Ultime Inter, le parole di Lukaku

“Mi manca il ritmo della gara, la competizione con l’avversario, lo stadio pieno, l’affetto del pubblico. Sto sfruttando questo momento per rivedere le mie ultime gare ed analizzarle, anzi, più in generale tutto quello che ho fatto negli ultimi sei mesi. Tutto possono sempre migliorare, anche nel calcio.

Il mio mestiere è fare gol. Ma se voglio aiutare la mia squadra, devo essere sempre pronto ad aiutare i miei compagni. Le statistiche personali contano poco. Negli ultimi metri bisogna essere dinamici e muoversi nello spazio con i giusti tempi. Noi ci alleniamo molto, vediamo ogni giorno dei video con il fine di analizzare i nostri errori. In questo modo proviamo a non ripeterli.

Come attaccanti mi piaceva Adriano, che con la maglia dell’Inter ha fatto grandi cose. I miei primi ricordi legati al calcio internazionale sono dei mondiali 98 e delle giocate di Ronaldo il Fenomeno. Poi è andato al Real Madrid. Per quel che riguarda la generazione successiva di attaccanti mi piacevano Henry e Drogba.