Notizie Fiorentina, l’ex Montella: “Esperienze importanti, mi rivedo in Dybala”

Ultime Fiorentina | Vincenzo Montella, ex tecnico della Fiorentina, ha parlato della propria carriera da allenatore nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport.

Ultime Fiorentina, le parole di Montella

L’ex attaccante ha parlato delle sue esperienze a Catania, a Milano con i rossoneri, a Firenze e a Genova con la Sampdoria:

“Ho avuto grandissime responsabilità e grandissimo entusiasmo. Devo dire che mi sono divertito tanto ad allenare a Catania e a Firenze la prima volta che sono andato. Ho allenato il Milan, in cui sognavo di giocare quando ancora facevo il calciatore. Sono tornato alla Sampdoria dove avevo già giocato. Mi sono piaciute tutte le esperienze che ho fatto in campo.

Vi racconto un retroscena. Quando ero a Catania Lo Monaco mi disse che aveva trovato in Argentina un giocatore con le mie caratteristiche. Purtroppo costava già tanto, in quel momento non siamo riusciti a prenderlo, peccato.