Il Premier Conte ieri sera, dopo la conferenza stampa in diretta nazionale, ha partecipato ad una trasmissione politica e si è commosso mentre ricordava le tante vittime risultate positive al Coronavirus

Giuseppe Conte visibilmente commosso mentre parla delle vittime

Non è un periodo semplice per nessuno di noi. Tanto meno per un Presidente del Consiglio che deve essere equilibrato e mostrare determinazione di fronte a questo periodo di crisi. In questi giorni di quarantena è cresciuto l’appeal di Conte negli italiani, sta piacendo per la sua umanità e per la sua onestà. Ieri sera, dopo la conferenza stampa nella quale annunciava il prolungamento della quarantena, ha partecipato ad Accord&Disaccordi su Nove per raccontare i passaggi e le fasi dell’emergenza sanitaria. Ad un certo punto, Giuseppe Conte si è commosso mentre ricordava le vittime: “Abbiamo toccato con mano una ferita che si sarebbe aperta sempre più“, diceva il Premier con occhi lucidi. Egli ha ammesso che non si aspettava così tante vittime.

Stupore sui social: “Ma si è commosso?”

Alla visione di Giuseppe Conte visibilmente commosso e con voce tremante, il popolo del web ha iniziato a commentare le scene andate in onda del talk politico. Tra incredulità, stupore, meraviglia, comprensione, c’è chi ha ricordato che dietro ad un politico c’è pur sempre un uomo in carne ed ossa, e soprattutto un’anima. Il periodo è complicato per tutti, figurarsi per chi deve prendere delle decisioni per 60 milioni e più di abitanti in un momento di emergenza sanitaria.