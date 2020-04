Osvaldo Sabatini, padre di Oriana la fidanzata di Dybala, si è detto preoccupate per le condizioni della figlia e del calciatore della Juventus, entrambi trovati positivi al Covid-19.

Oriana Sabatini, la fidanzata di Dybala, preoccupata per il Covid-19

Già qualche giorno fa Oriana Sabatini, la ragazza di Paulo Dybala, ha rilasciato un’intervista ad una rivista argentina Charla Futbolera nella quale svelava le sue condizioni di salute dopo aver saputo della positività al Covid-19: “Non riesco a respirare bene. Io e Dybala attendiamo un secondo tampone“. Oriana inizialmente non era preoccupata, ma col passare dei giorni ha accusato dei cambiamenti in negativo, soprattutto a livello respiratorio. Sia Dybala che la ragazza sono a casa, non hanno bisogno di cure specifiche né di andare in un ospedale. Nonostante ciò, i genitori sono preoccupati della salute dei propri figli e Osvaldo, padre di Oriana ha dichiarato di non essere sereno.

Osvaldo Sabatini: “Volevo prendere il primo aereo e andare da mia figlia”

Il padre di Oriana avrebbe voluto accudire sua figlia e Dybala in questi giorni per loro complicati. Naturalmente, non è stato possibile perché è vietato dalle leggi ora in vigore. Osvaldo ha rilasciato delle parole che Sportmediaset riporta così: “Appena ho saputo dei tamponi positivi mi sono preoccupato parecchio. Avrei preso il primo aereo per raggiungere mia figlia. Adesso siamo più tranquilli ma fin quando non avranno fatto il terzo tampone che confermi la negatività non sarò sereno”