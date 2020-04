Il sito dell’Inps è andato in tilt per le numerose connessioni sul server e questo ha scatenato polemiche per i problemi arrecati ai cittadini, ma ha anche stuzzicato l’ironia di Pornhub.

Inps, server in tilt: corre in soccorso Pornhub

L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha ricevuto a partire da ieri le domande per la richiesta del bonus di 600 euro che il Governo italiano ha stanziato per una fascia di possessori di partita iva che attualmente non guadagna nulla. Il sito dell’ente è andato in tilt, poiché erano connessi in media 100 utenti al secondo. Purtroppo, il server ha smesso di funzionare correttamente e i cittadini che inserivano i propri dati vedevano apparire dati sensibili di altre persone. L’Inps è stata accusata di aver violato la privacy dei cittadini. E questo episodio dimostra che i server delle aziende statali siano lenti e vecchi, inappropriati all’epoca in cui viviamo: l’era digitale. Per tanto, Pornhub si è offerta di aiutare in qualche modo l’ente pensionistico.

Pornhub da una mano all’Inps

Pornhub, noto sito pornografico tra i più importanti al mondo, in questo periodo di distanziamento sociale e di chiusura nelle proprie abitazioni, mentre i dati non sono ancora confortanti, ha deciso di attuare diverse campagne di promozione. Infatti, recentemente ha offerto agli utenti italiani di poter usufruire del sito senza costo di abbonamento. Pornhub, in aiuto all’Inps, si è offerta di dare una mano offrendo i propri server per evitare che ci siano altri problemi.