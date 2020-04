MLS, primo caso di calciatore positivo al coronavirus

MLS, primo caso di un calciatore negli Stati Uniti. Anche il paese americano è falcidiato oramai dall’emergenza legata al Covid-19. Non è immune nemmeno il mondo del calcio inglese.

Così, purtroppo, è arrivato anche il primo caso di coronavirus in MLS. Il Philadelphia Union ha reso noto che un giocatore è risultato positivo al tampone.

Il giocatore, il cui nome non è stato reso noto, ha riportato sintomi lievi ed è in “buon umore”. Per quel che riguarda la squadra, dal 12 marzo nessun giocatore e nessun membro dello staff ha avuto contatti.

Nessuno di loro si è recato presso la struttura del club o lo stadio per svolgere allenamento, pertanto nessuno di essi è a rischio come non lo sono i giocatori del Los Angeles FC. Erano stati loro, in campo, gli ultimi avversari a giocare una partita contro il Philadelphia (partita giocata il 9 marzo).

Ultime USA; emergenza totale

Oramai l’emergenza negli Stati Uniti è totale. I numeri del paese americano sono in netto aumento negli ultimi giorni di emergenza. Nelle ultime 24 ore il bilancio è disastroso (884 morti: si tratta di un record). gli USA sono il Paese più colpito con un bilancio complessivo di 215.417 e oltre 5mila morti.