La Juve pianifica il rinnovo del contratto di Paulo Dybala, attaccante che con Sarri ha ritrovato continuità, gol e assist. Per far contento il calciatore, l’ingaggio dovrà aumentare e anche di parecchio.

Rinnovo Dybala, la Juve offre tanto ma non basta

In un periodo nella quale circolano notizie di riduzione di stipendi, crisi economica, sembra assurdo poter parlare di rinnovi contrattuali. Eppure, il mondo in qualche modo va avanti, pensa al futuro, e la Juventus vuole trattenere il suo gioiello, troppo prezioso per il calcio di Sarri. L’attuale contratto di Dybala prevede 7,5 milioni a stagione, e la Juve sta lavorando per aumentare l’ingaggio a 10 milioni.

La Joya e un suo agente, Jorge Antun, vorrebbero arrivare alle cifre guadagnate da De Ligt, ossia intorno ai 12 milioni. Attualmente, non è una priorità per la società bianconera rinnovare il contratto di Dybala che scadrà a giugno 2022. La dirigenza, però, non ha assolutamente intenzione di vendere o ascoltare offerte nella sessione di calciomercato estiva. Dunque, appena l’emergenza sanitaria sarà rientrata, Dybala e la Juve potranno parlare di rinnovo contrattuale.

L’importanza di Dybala alla Juventus

Paulo Dybala sta giocando con continuità nella squadra di Sarri. E’ totalmente un altro calciatore rispetto alla gestione Allegri. Sono richiesti compiti diversi, c’è un modo di giocare collettivo diverso, ma anche il calcio espresso dall’argentino è cambiato. Paulo in questa stagione ha già segnato 13 gol e ha fornito 12 assist ai suoi compagni. Suo l’ultimo gol da subentrante nella gara con l’Inter, a meno di 10 minuti dall’ingresso in campo: decisivo come pochi.