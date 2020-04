Coronavirus, test sugli immuni: gli scienziati studiano l’indagine

Coronavirus, test sugli immuni: il piano degli scenziati

Coronavirus – Test sugli immuni | Il panorama mondiale si trova di fronte all’emergenza Coronavirus, che sta tramortendo la stessa popolazione. Migliaia di decessi, anche per il nostro Paese, con il Dipartimento della Protezione Civile che, ogni giorno, ci aggiorna della complessa situazione per l’intera Italia. Diversi gli studi che si portano avanti ad oggi, sull’emergenza mondiale. Tra le idee per stanare l’allarme, si fa avanti una strategia per debellare il virus. Come? Attraverso le operazioni del Comitato tecnico scientifico della Protezione Civile. Stando a quel che riportano i colleghi della Repubblica, potrebbero essere indotte delle indagini che porteranno al test sugli immuni al Coronavirus. E’ la via che starebbero seguendo gli esperti del Governo.

Servirà per far ripartire il Paese, questa modalità che sarà usata anche per coordinare il lavoro delle diverse Regioni. Alcune informazioni verranno lasciate sui test, evitando così dei fraintendimenti e delle incomprensioni. Tra le Regioni che hanno già annunciato le proprie intenzioni di arrivare ai test sierologici, per capire le entità del Coronavirus, ci sono l’Emilia-Romagna, il Veneto, la Toscana e la Lombardia. Per l’inizio di questa procedura, si attenderà il ribasso della curva dell’epidemia e al momento è ancora in fase di studio, la strategia legata alla questione.