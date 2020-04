Coronavirus, Spadafora sul ritorno dello sport | Il mondo dello sport si è fermato a causa dell’emergenza Coronavirus che non dà tregua e continua a tenere in bilico tutti gli atleti del nostro Paese e non solo. Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, in una diretta sulla propria pagina Facebook, ha parlato della ripresa delle attività sportive, dando una speranza per il prossimo mese.

Coronavirus, Spadafora: “Pronti a ripartire a maggio”

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha fatto il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus che ha bloccato il mondo dello sport.

“Stiamo studiando un piano straordinario per far ripartire le attività sportive a maggio perché è da allora che speriamo di essere usciti dall’emergenza. Ovviamente per ripartire dobbiamo far sì che ogni società e realtà sportiva possa arrivare con i mezzi giusti a quella data. Abbiamo incontrato in videoconferenza varie federazioni capir bene quale è stato l’impatto dell’emergenza sanitaria e che cosa possiamo fare come governo per aiutare questo mondo”.

Sport vietato fino al 13 aprile: “I prossimi dieci giorni saranno importantissimi. Ecco perché saranno ancora vietate tutte le competizioni sportive, di ogni ordine e grado e ogni allenamento. Dispiace per gli atleti, ce ne rendiamo conto ma sappiamo bene che la salute è al primo posto per tutti. Sono ancora alti i dati delle persone che muoiono tutti i giorni, davanti a questi dati non c’è sacrificio che non si possa fare per invertire la rotta. Va fatto questo sacrificio”.

Notizie Sport, Spadafora annuncia aiuti al mondo dei collaboratori sportivi

Il Ministro dello Sport, poi, ha annunciato un fondo economico per i collaboratori delle società sportive e delle strutture.

“Ci sono 50 milioni di euro stanziati per queste persone. E’ un tipo di personale sempre poco considerato, specie quelli che guadagnano compensi al di sotto dei 10mila euro lordi all’anno e non sono considerati come meritano”.