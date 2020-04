Coronavirus, Spadafora: “10 giorni importanti, vietate le competizioni sportive”

Ultime Coronavirus | Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato nel corso di una diretta Facebook per spiegare il Decreto del Presidente del Consiglio Conte:

“Abbiamo di fronte a noi 10 giorni importanti. In questo tempo saranno ancora vietate le competizioni sportive. Abbiamo scelto lo stop di ogni ordine e chiediamo ancora uno sforzo ai nostri atleti. Vietati anche gli allenamenti in qualsiasi tipo di struttura. La situazione è in miglioramento ma resta molto difficile. Serve un sacrificio da parte di tutti. Poi riprenderanno gli allenamenti che permetteranno ai nostri atleti di completare la stagione e ripartire”.

Ad annunciarlo era già stato ieri il Premier italiano Giuseppe Conte quando in conferenza stampa aveva comunicato le scelte ieri. E’ stato firmato nella giornata di ieri il nuovo dpcm che proroga l’attuale regime delle misure, così come sono state disposte, fino al 13 aprile.

Dunque lo stop resta totale, non saranno previsti nemmeno allenamenti per le società di calcio italiane, che pensavano di ripartire la prossima settimana per ripresentarsi al meglio all’inizio del campionato.

Ultime Spadafora: chiaro stop a Lotito

Uno stop vero per Claudio Lotito che aveva già annunciato la sua volontà di ripartire.Il presidente della Lazio aveva ventilato la possibilità di cominciare il ritiro a Formello per ritrovare la forma. Ma per ora nulla, il Governo ha deciso di intervenire per allungare i tempi, l’Italia resta ancora in crisi forte per l’attacco del Coronavirus.