Coronavirus, Preziosi: “Ripresa degli allenamenti? Lotito ha insistito solo perchè lotta per lo Scudetto”

Coronavirus: Preziosi sulla ripresa dei campionati

Coronavirus Preziosi | L’emergenza Coronavirus ha avuto un impatto fortissimo in Italia, e soprattutto il mondo del calcio ha subito uno scossone molto potente, andando a stravolgere tutti i piani e i calendari. Adesso ci sono vari interrogativi in atto, tra tutti quello sul quando potranno riprendere le attività sportive. Molti addetti ai lavori hanno dato la loro opinione, e tra questi anche il presidente del Genoa Enrico Preziosi. Queste le sue parole rilasciate a CalcioToday:

“Quanto è preoccupato di questa situazione? Io vivo a Brescia, una zona che ha subito tantissimo l’impatto del virus. Ho dovuto chiudere 400 aziende e bloccare le mie attività in Cina. Sul privilegio dato al campionato rispetto alle coppe? In un momento simile non riesco a pensare al campionato, con tutti questi morti poi. I tifosi non hanno tutta questa voglia di calcio in questa situazione. Sulla ripresa degli allenamenti già in questa settimana? Lotito ha insistito perchè lotta per lo Scudetto, ed è una cosa che non gli ricapiterà mai più. La salute però è più importante”.

Ripresa alla Serie A: presidenti contrari

Preziosi ha parlato chiaro su un’eventuale ripresa del campionato, così come qualche altro presidente. Molto importanti le parole di Cellino, così come Ferrero, patron della Samp. Ben 12 club si sono opposti in maniera ferrea alla ripresa a giugno, ecco quali.