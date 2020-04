Coronavirus: Ronaldo e Mendes, donazione dopo le polemiche

Coronavirus Cristiano Ronaldo Mendes donazione | Emergenza Coronavirus sempre più nel vivo per tutto il mondo. I vip, calciatori e personaggi noti si fanno avanti con donazioni e invogliano sempre più gente ad aiutare personale sanitario e ospedali in questa dura battaglia. Intanto, dopo le polemiche riguardo una passeggiata con la famiglia e una quarantena violata, Cristiano Ronaldo torna ancora in campo da protagonista in questa battaglia. Il calciatore portoghese aveva già donato 1 milioni di euro con il suo agente Jorge Mendes per finanziare due unità di terapia intensiva negli ospedali di Lisbona. Ora si rifà avanti con un’altra maxi donazione.

Coronavirus, Cristiano Ronaldo e Mendes donano ancora: oltre 1 milioni per gli ospedali portoghesi

Come riportato da Tuttosport, CR7 e Jorge Mendes, questa volta hanno messo a disposizione un milione e mezzo di euro per gli ospedali portoghesi. Ma non è finita qui. Infatti, sono stati donati anche cinque ventilatori per la terapia intensiva alla regione di Madeira e 35 posti di terapia intensiva tra i nosocomi di Porto e Lisbona. Intanto, tutto il personale sotto l’azienda CR7 è in continuo lavoro per coordinare gli aiuti a favore degli ospedali del Portogallo. Tante le donazioni che sono arrivate e arriveranno tramite i continui messaggi del campione portoghese.