Coronavirus, Juventus: anche Szczesny lascia l’Italia

Coronavirus, Juventus: Szczesny torna in Polonia | L’emergenza Coronavirus non ha permesso voli e spostamenti nei vari Paesi ad ogni cittadino italiano se non per casi di emergenza o di comprovate esigenze lavorative. Alcuni calciatori di Serie A, però, dopo aver effettuato i tamponi ed aver osservato un primo periodo di quarantena, hanno deciso di lasciare l’Italia e tornare nei loro rispettivi Paesi.

Coronavirus, Juventus: Szczesny lascia l’Italia

La Juventus è la squadra italiana che ha fatto registrare il più alto numero di calciatori partiti per tornare ai propri Paesi. L’ultimo è stato Wojcech Szczesny, portiere bianconero che ha deciso di tornare in Polonia per restare al fianco della propria famiglia. Anche in Polonia dovrà osservare un ulteriore periodo di quarantena per non rischiare di contagiare o contagiarsi e far circolare il virus. E’ l’ottavo calciatore bianconero a lasciare l’Italia e tornare in patria. Dopo le polemiche su Cristiano Ronaldo che è tornato a Madeira e su Gonzalo Higuain, tornato dalla madre malata, anche lo spostamento del portiere polacco farà discutere.

Notizie Coronavirus, rischio quarantena per la Juve

Le partenze dei calciatori nei rispettivi Paesi è un rischio per tutte le società italiane. Un’eventuale ripresa della Serie A nel breve periodo potrebbe vedere l’assenza dei grandi campioni che hanno lasciato l’Italia. Anche se tornassero in tempo, dovrebbero osservare un ulteriore periodo di quarantena di due settimane. L’Inter si è cautelata richiamando tutti i tesserati per qualche giorno dopo Pasqua, la Juventus dovrà organizzarsi di conseguenza.