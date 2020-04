Coronavirus Italia, tragedia a Bolzano: il virus uccide una bambina di 5 anni

Coronavirus Italia, bimba di 5 anni uccisa

Emergenza Coronavirus Italia bambina 5 anni uccisa | E’ ancora troppo alta l’emergenza coronavirus in Italia. Ieri, la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte, che oggi commosso ha ricordato tutti i brutti momenti che il nostro paese sta passando. Intanto, il maledetto virus ha portato via una altra giovane vittima, giovanissima questa volta. E’ morta a soli 5 anni una bambina in Alto Adige. La piccola vittima era originaria di Vipiteno, nella provincia autonoma di Bolzano, ed è deceduta nelle ultime ore. La piccola era già affetta da patologie molto gravi quando poi è stata colpita dal Covid-19 che ha deciso di portarla via così presto. Nulla ha potuto la giovane vittima.

Coronavirus, uccisa una bambina di 5 anni per Covid 19

Purtroppo non è riuscita a vincere questa durissima battaglia una una bambina di soli 5 anni che oggi è contata tra le ultime vittime del coronavirus in Italia. La triste notizia riportata dal quotidiano Alto Adige, conferma che la povera bambina aveva un quadro clinico già di suo molto grave e complicato. E’ stato fin troppo facile per il Covid 19 averla vinta, è la vittima più giovane in Italia, che ormai supera di gran lunga i 10mila morti, quasi 14 mila. Tredici le vittime registrate nelle ultime 24 ore nella provincia di Bolzano.