Coronavirus – La Premier League spinge per tornare in campo

Emergenza Coronavirus Inghilterra Premier League regole | La Premier League ha fatto di tutto per non fermare il campionato. Troppi i problemi economici nati a causa del Covid 19. Anche il calcio però a causa dell’elevato numero di contagi e morti giorno dopo giorno ha dovuto dire stop. Anche tra calciatori sono stati individuati tantissimi casi. Infatti, dopo aver pensato di giocare un turno a porte chiuse, poi la decisione di rinviate tutte le attività nazionali sportive fino al 30 aprile con un comunicato. Intanto, nel Regno Unito, già pensano a tornare di nuovo a giocare. La Premier League spinge per il ritorno in campo delle squadre e di terminare la stagione in corso, ma con alcuni cambi da mettere in evidenzia.

Coronavirus Inghilterra, Premier League: cambiano le regole

Infatti, come riportano i quotidiani inglesi, ci saranno dei cambiamenti se si tornerà subito in campo. Var sospesa e cinque sostituzioni. Sono queste le principali regole che vengono portate avanti con una proposta allo studio in Inghilterra, per far ripartire la Premier League a giugno e concluderla a luglio. Tra le tante novità per la tutela della salute anche cambiamenti fondamentali alle regole. Secondo il tabloid Daily Express, con il Var ci sarebbe il rischio di coinvolgere in un piccolo spazio e vicini a un monitor troppe persone e correre rischi.