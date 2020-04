Ferrero è amareggiato dalle proposte che vengono fuori dalle videoconferenze della Lega Serie A, che a causa del Coronavirus organizza incontri virtuali nella quale ancora non si sono prese decisioni comuni.

Ferrero attacca la Lega Serie A: “Nessuna decisione comune”

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è noto per la sua schiettezza e sincerità, e ad un’intervista al giornale ligure il Secolo XIX ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Questo periodo di crisi che stiamo vivendo dovrebbe dare vita ad una ricostruzione. Le società di Serie A non riescono a trovare un accordo comune. Ognuna dice la sua: chi vuole giocare per lo scudetto, chi per non retrocedere. Ma come posso chiedere a Gabbiadini – prosegue Ferrero – di scendere in campo dopo che ha avuto il Coronavirus?“. Il presidente della Sampdoria non è contento della scelta di riprendere a giocare: “Chi andrà allo stadio? I tifosi porteranno le mascherine? Bisogna affrontare quest’emergenza con testa e dignità!”

Coronavirus, Ferrero: “Basta teatrini politici in Tv, bisogna aiutare le imprese”

Ferrero non le manda a dire neanche a chi va in Tv a fare propaganda politica: “Basta andare nelle trasmissioni di Barbara D’Urso o di Vespa. I politici si devono vedere in altre parti, non in Tv“. Il presidente della Samp non è contento neanche del bonus che il governo ha riservato alle famiglie in difficoltà: “Tante famiglie non hanno soldi, non mangiano. Non basta un bonus da 100 euro. E poi bisogna dare una mano alle imprese, a quelle che già prima avevano difficoltà e ora sono chiuse”