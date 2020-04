Coronavirus, Asprilla dona preservativi per la quarantena

Coronavirus, l’iniziativa di Asprilla: l’ex Parma dona 100mila preservativi

Coronavirus, Asprilla – Preservativi | Particolare iniziativa da parte della vecchia conoscenza del calcio italiano, Faustino Asprilla. L’ex Parma è ad oggi proprietario dell’azienda dei profilattici ‘Condoms Tino’ e la sua ‘bizzarra’ decisione è stata quella di donare circa 100.000 di questi a coloro che vivono il periodo di quarantena, con le restrizioni che costringono i cittadini a restare a casa. L’ex calciatore colombiano ha lanciato l’iniziativa, come riportato dai colleghi di Sportmediaset. Restare a casa e con le vostre mogli, ma con ‘moderazione’. Questo è il messaggio particolare che lascia il patron del marchio dei condom: “In questo momento di quarantena, evitiamo di riempirci di figli”. L’ex Parma fa business con una particolare ‘offerta’ per i suoi clienti.

Se non si può uscire per comprare i preservativi, nessun problema: ci pensa ‘Tino’ Asprilla. L’ex calciatore di Serie A mette a disposizione una quantità industriale di profilattici per prevenire le gravidanze in tempi di Coronavirus. Quelle che seguono, sono le parole annunciate dall’ex giocatore colombiano: “Non so quanti preservativi mi sono rimasti in azienda, la gente dovrà aiutarmi a consumarli. Utilizzarli tutti mi è impossibile, è per questo che posso donarli. Ho circa 3.580.000 preservativi a disposizione e non so quando riusciremo a riaprire la fabbrica. Per tale motivo, voglio aiutare l’intera popolazione e regalare un preservativo per ogni tre contenenti in una scatola“.