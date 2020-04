Calciomercato Roma, s’insiste per Pedro ma occhio a Xavi

I giallorossi insistono con quello che sarebbe un grandissimo colpo a parametro 0. Pedro Rodriguez si libererà dal Chelsea gratis nella prossima sessione di mercato, Fonseca stravede per lui, ma la concorrenza sarà folta.

Calcio mercato Roma, l’affare Pedro

Lascerà i Blues, questo è certo. Troppo poche 18 presenze quest’anno, con appena 2 gol all’attivo. La sua esperienza a Stamford Bridge può dirsi finita. Quando? Non è ancora dato sapere, visto che tutti campionati potrebbero subire un allungamento di 2 mesi, con estensione dei relativi contratti. Ciò che conta però è che uno dei giocatori più vincenti attualmente in circolazione (nella sua bacheca ci sono tutti i trofei per club e nazionali, 29 in tutto) potrà arrivare presto nella capitale, sponda giallorossa, ovviamente.

Perché se è vero che su di lui c’è anche la Lazio, la Gazzetta dello Sport questa mattina illustra il piano dei giallorossi. Il suo stipendio è di 5 milioni annui: per la Roma non sono pochi, considerato anche che ha 33 anni, ma il fair play finanziario, a causa dell’emergenza coronavirus, potrebbe allentare le sue maglie.

Su di lui c’è anche l’Al Sadd di Xavi

Tra le tante, la concorrenza degli arabi di Xavi, suo ex compagno di squadra, è quella che fa più paura. Sono gli unici che non solo non sono spaventati dalle sue richieste contrattuali ma addirittura potrebbero aumentargli lo stipendio, garantendogli una pensione d’oro. Tutto dipenderà dalle velleità del giocatore e quanto vorrà competere ancora ad alti livelli.