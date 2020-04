Calciomercato Roma, Lovren nome concreto per la difesa

Calciomercato Roma: Lovren può arrivare

Calcio Mercato Roma Lovren | Fase di mercato molto intensa in Italia, dove seppur da casa, i vari direttori sportivi stanno già pensando ai vari rinforzi in vista della prossima stagione. In estate ci saranno diversi movimenti, e soprattutto la Roma sta cercando di prendere qualche elemento in difesa, di gran lunga il reparto più instabile. Ad essere uno dei più positivi è stato certamente Chris Smalling, il quale non solo ha avuto un grandissimo impatto con il campionato, ma è anche riuscito a guadagnarsi la stima del suo ex club e di altre pretendenti.

Il suo futuro in giallorosso è molto incerto, e la squadra capitolina non vorrebbe farsi trovare scoperta: Petrachi sta pensando ad un altro centrale, e tra i tanti nomi usciti negli ultimi giorni c’è anche quello di Lovren, attualmente in forza al Liverpool. Il centrale croato è stato spesso accostato all’Italia, e adesso lo scenario potrebbe essere favorevole per un suo eventuale arrivo per la prossima annata. A riportarlo è Sport Mediaset.

News Roma: Smalling più lontano

Lovren è un obiettivo concreto per la Roma, ma prima si dovrà valutare la situazione per quanto riguarda Smalling. Il centrale inglese non è sicuro di restare in giallorosso, anche perchè le pretendenti si fanno sempre di più.