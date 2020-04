Calciomercato Napoli: Cavani, ritorno non impossibile

Calcio Mercato Napoli Cavani | Il mercato di Serie A si infiamma sempre di più, e nel corso di queste settimane molte squadre italiane – seppur da casa – stanno cercando di trattare in vista della prossima stagione. Il mercato estivo probabilmente sarà vissuto in maniera totalmente diversa quest’anno, ma nonostante questo i colpi in entrata saranno tanti ed importanti. Occhi puntati sul Napoli, con il ds Giuntoli che continua ad operare anche per il reparto offensivo.

Dopo l’acquisto di Petagna, ecco che potrebbe arrivare un’altra punta, specie dopo le varie voci circolate in questi giorni su una possibile partenza di Milik. In orbita azzurra tanti profili, ma uno su tutti ha attirato l’attenzione dei tifosi: Edinson Cavani, ex beniamino partenopeo, e adesso all’ultima stagione al PSG. Un ritorno? Non è da escludere, ecco come ha parlato il suo agente ai microfoni di CalcioNapoli24:

“Tutto può essere, è un giocatore che ha tanti estimatori. In Brasile ci sono diverse squadre interessate, come ad esempio Flamengo e Palmeiras. Poi c’è anche il Boca Juniors”

Napoli: non solo Cavani, altro nome per l’attacco

La cessione di Milik potrebbe essere reale in estate, ed ecco che il Napoli dovrà piombare su un altro attaccante. Non solo Cavani nel mirino, ma anche Diego Costa: Simeone è disposto a privarsene, e un arrivo di Milik all’Atletico, porterebbe lo spagnolo in azzurro. Questo il quadro della situazione.