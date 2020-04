Calciomercato Milan, Romagnoli può dire addio: Lazio in agguato

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Milan, Romagnoli potrebbe dire addio al club rossonero: la situazione

Calciomercato Milan – Romagnoli | E’ sicuramente al centro del progetto rossonero, il capitano del Milan, Alessio Romagnoli. Ma ecco, il club rossonero potrebbe trovarsi di fronte ad un’ennesima rivoluzione interna, che non esclude nessuno, neanche il proprio capitano. Sì, perché sono diverse le annate in cui il club di Milano ha provato a ripartire, e la prossima stagione potrebbe ripetersi la situazione. In bilico ci sarebbero i diversi punti fermi del Milan attuale e, a Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma, si aggiunge anche il nome di Alessio Romagnoli. Questo perché sono tra i calciatori con l’ingaggio più alto al Milan, club intenzionato a calare il tetto dei salari all’interno del proprio organico.

Ultime Milan, Romagnoli via a fine stagione? Su di lui ri-spunta la Lazio: possibile il ritorno a Roma

Stando a quel che hanno analizzato i colleghi del Corriere dello Sport, all’interno della società del Milan, potrebbe esserci nuovamente la rifondazione. E, quel che riporta il quotidiano tra le sue colonne, è l’interessamento della Lazio sul capitano del club rossonero, Alessio Romagnoli. Il direttore sportivo Igli Tare potrebbe andare a piazzare un colpo interessante, riportando a Roma il difensore centrale, per affiancarlo a Francesco Acerbi nella difesa a tre di Simone Inzaghi. Sarebbe questo il colpo Champions League, competizione che Romagnoli troverebbe con la sua nuova maglia. Cresciuto con quella della Roma, Alessio Romagnoli andrebbe a giocare il suo personalissimo derby contro la sua ex squadra. Contatti già avviati con l’entourage: i tifosi biancocelesti sognano il colpo, la Lazio potrebbe trovare un nuovo innesto per la difesa.