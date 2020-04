Calciomercato Milan: Kumbulla nel mirino, ma ci sono altri 3 club [ESCLUSIVA]

Calciomercato Milan: Kumbulla è ora un obiettivo

Notizie Milan, Kumbulla nel mirino anche dei rossoneri. Come raccolto in esclusiva dalla redazione di calciomercato24.com, i rossoneri avrebbero messo nel mirino il difensore albanese dell’Hellas Verona Marash Kumbulla.

Il nuovo Milan di Gazidis comincia a muoversi sul mercato e guarda anche in Serie A per rinforzare il proprio reparti arretrato. Il centrale albanese rispetterebbe tutti i parametri imposti dal fondo Elliot. E’ giovane, di talento e andrebbe a percepire un ingaggio inferiore al limite massimo di 2 milioni di euro stabilito dalla società.

Ultime Milan: due problemi per i rossoneri

In attesa di capire quale sarà il futuro di Romagnoli, sul quale di recente è spuntato anche l’interesse della Lazio, il Milan prova a cautelarsi.

I problemi per i rossoneri attualmente sono però due. Il primo è rappresentato dalla concorrenza, agguerritissima sul calciatore. Solo in Serie A, infatti, sono altri 3 i club interessati al calciatore.

Il secondo è invece la volontà dell’Hellas Verona. Il club scaligero, infatti, vorrebbe cedere il calciatore in estate ma trattenerlo in prestito alla corte di Ivan Juric per un altro anno. Un bel problema per i rossoneri che hanno bisogno di un rinforzo immediato. Per questo, ad oggi, in pole resta l’Inter che potrebbe aprire a questa ipotesi vista l’abbondanza di centrali oggi in organico e le trattative che i nerazzurri portano avanti per Vertonghen e Izzo.

Antonio Lauro